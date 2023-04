Verissimo ospiti del 15 e del 16 Aprile 2023

Leggi su mediaturkey

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ecco glidel weekend di, il talk show condotto per il sedicesimo anno da Silvia Toffanin che conferma il suo doppio appuntamento, sabato e domenica alle ore 16.30 su Canale 5. Tra glidi questo primo weekend in compagnia di Silvia Toffanin: SABATO Silvia Toffanin accoglie in studio una L'articolo proviene da MEDIATURKEY.