Verissimo: gli ospiti di sabato e domenica 15 e 16 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) In onda alle 16.30 su Canale 5 sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, torna “Verissimo”. Silvia Toffanin accoglie in studio una grande attrice, Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. A Verissimo il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici”, Pamela Camassa pronta a sbarcare su “L’isola dei Famosi” e il racconto di Raffaella Fico. E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di “Uomini e donne”, quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio. domenica 16 aprile Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023) In onda alle 16.30 su Canale 515 e162023, alle ore 16.30, su Canale 5, torna “”. Silvia Toffanin accoglie in studio una grande attrice, Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. Ail ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici”, Pamela Camassa pronta a sbarcare su “L’isola dei Famosi” e il racconto di Raffaella Fico. E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di “Uomini e donne”, quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio.16Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura ...

