Venerdì nero per chi viaggia, al via lo sciopero Trenitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì nero per chi viaggia in treno. Dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le braccia per lo sciopero proclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Le sigle sindacali denunciano il peggioramento delle condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie e accendono il faro sulle aggressioni sempre più frequenti. "Serve un adeguato piano di assunzioni e un maggiore equilibrio nella programmazione dei turni che tenga conto della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata", affermano, sottolineando che gli equipaggi dei treni "convivono con un'eccessiva saturazione dei turni di servizio al punto di arrivare alla mancata ...

