Venerdì nero per chi viaggia, al via lo sciopero Trenitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Venerdì per chi viaggia in treno. Dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le braccia per lo sciopero proclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023)per chiin treno. Dalle 9.00 alle 17.00 il personale diincrocerà le braccia per loproclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le bra… - Italian : Venerdì nero per chi viaggia, al via lo sciopero Trenitalia - infoitinterno : Sciopero nelle ferrovie, venerdì nero per chi viaggia - infoitinterno : Sciopero ferroviario, venerdì nero per chi viaggia -

Venerdì nero per chi viaggia, al via lo sciopero Trenitalia Venerdì per chi viaggia in treno. Dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le braccia per lo sciopero proclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ... Fs: scatta alle 9 sciopero 8 ore del personale Trenitalia La società: cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero Si prospetta un venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le braccia, dopo la mobilitazione nazionale proclamata dalle sigle sindacali Filt Cgil, ... Venerdì nero per chi deve muoversi in treno: sciopero dalle 9 alle 17 del personale Trenitalia Otto ore da incubo, per chi oggi deve muoversi in treno. Dalle 9 alle 17, infatti, i maggiori sindacati di categoria hanno proclamato uno sciopero del personale Trenitalia che interesserà anche Torino ... per chi viaggia in treno. Dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le braccia per lo sciopero proclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...La società: cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero Si prospetta unper chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le braccia, dopo la mobilitazione nazionale proclamata dalle sigle sindacali Filt Cgil, ...Otto ore da incubo, per chi oggi deve muoversi in treno. Dalle 9 alle 17, infatti, i maggiori sindacati di categoria hanno proclamato uno sciopero del personale Trenitalia che interesserà anche Torino ... Venerdì nero dei trasporti, treni in sciopero per 8 ore AGI - Agenzia Italia