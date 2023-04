Variante Covid Arturo identificata per la prima volta in Italia, ecco quali sono i rischi (Di venerdì 14 aprile 2023) È stata identificata dall'equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell'Unità di Microbiologia e Virologia del Irccs San Matteo di Pavia, la Variante Covid XBB.1.16 denominata 'Arturo'. Lo ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) È statadall'equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell'Unità di Microbiologia e Virologia del Irccs San Matteo di Pavia, laXBB.1.16 denominata ''. Lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Covid, preoccupa la “variante Arturo” che parte dall’India e contagia i bambini - SkyTG24 : Covid, la variante Arturo identificata per la prima volta in Italia - SkyTG24 : Covid, la variante Arturo colpisce i bambini e ha un nuovo sintomo - leggoit : #Covid, variante Arturo arrivata in Italia: identificata all'ospedale San Matteo di #Pavia - ST09972061 : RT @ProfMBassetti: A leggere alcuni giornali italiani sembra che dispiaccia che la pandemia sia finita e il #Covid sconfitto nella sua grav… -