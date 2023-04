Vangelo di oggi 14 Aprile 2023 | Gv 21 | 1-14 | Video commento

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 14, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete”. “Ancheviene detto alla Chiesa e ai successori degli apostoli di prendere il L'articolodi14: Gv 21,1-14proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarAbbaPodcast : Un pensiero al giorno . . . . . . . . #parola #fede #vangelo #daily #spiritualità #liturgia #chiesa #Dio… - GregorioGhinol2 : #InsightOnRapture DIO È SANTO! DIO ODIA IL PECCATO. Al giorno d’oggi vediamo ogni genere di abominazione. Come CRI… - GraziaPaglini : RT @quicksilver_sts: Dal Vangelo di oggi. «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte… - LuciaDiMartin18 : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «Mangiò davanti a loro» ? Luca 24, 36b-49 Giovedì 13 aprile | Giancarlo… - SirCastriota : RT @quicksilver_sts: Dal Vangelo di oggi. «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte… -

Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: 'Capi del popolo e anziani, visto che...Dalsecondo Giovanni Gv 21,1 - 14 In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai ...... il Gesù santone illuminato delapocrifo di Tommaso (di Andrea Marsiletti) La religione è ... nella nostra vita ("Intelligenza artificiale: il futuro è"); a seguire, alle 16.30, presso l'...Neldiè messa in scena proprio un'esperienza simile: Pietro e gli altri vanno a pescare, ma non riescono a prendere nulla. È sempre amara l'esperienza delle reti vuote. Quando nella ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 10 Aprile 2023 - Cerco il Tuo volto

"Il terrorismo è ovunque, come dice il papa c'è una terza guerra mondiale a macchia di leopardo in tutto il mondo e Alessandro è una delle sue vittime". (ANSA) ...Così il Pontefice si è rivolto alle circa 300 partecipanti alla 70esima Assemblea Generale dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia (Usmi), riunite in questi giorni a Roma ...