Valle d’Aosta | recuperati i corpi dei tre allievi guide alpine seppelliti da una valanga

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono statii cadaveri dei tre scialpinisti dispersi da giovedì dopo essere stati travolti da unain val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in. Isono stati individuati nel primo mattino sotto la neve e le speranze di trovarli in vita sono apparse da subito nulle. Si tratta di tredel corso regionale per, che stavano scendendo con gli sci nella zona del col della Tsanteleina, vicini al confine con la Francia: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Lasi è staccata intorno ...

Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti rimasti giovedì scorso sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della. Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di ...L'istruttore del corso un 49enne residente in, era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarmeSono i tre scialpinisti ritrovati stamattina senza vita sepolti sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in. E non si può dire certo che fossero sprovveduti che ...