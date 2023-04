Valle d’Aosta, individuati i tre scialpinisti travolti da una valanga in val di Rhemes: nessuna speranza di trovarli in vita (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati individuati i tre scialpinisti dispersi da giovedì dopo essere stati travolti da una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. I loro corpi sono ancora sotto la neve e le speranze di trovarli in vita sono nulle. Si tratta di tre allievi del corso regionale per guide alpine: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza. Il responsabile della cordata, Matteo Giglio, 49 anni, si è salvato ed è riuscito a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono statii tredispersi da giovedì dopo essere statida unain val di, nella zona del Gran Paradiso, in. I loro corpi sono ancora sotto la neve e le speranze diinsono nulle. Si tratta di tre allievi del corso regionale per guide alpine: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza. Il responsabile della cordata, Matteo Giglio, 49 anni, si è salvato ed è riuscito a ...

