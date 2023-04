Valentina Ferragni si lascia fotografare con lui : “L’uomo della mia vita” (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la fine della lunga relazione romantica con Luca Vezil, Valentina Ferragni finalmente svela il suo vero amore. Si tratta di una verità che i fan più affezionati della bella influencer erano già arrivati a intuire ma, finalmente, c’è la conferma ufficiale da parte di Valentina. Si tratta di un “atto di coraggio” non da poco, soprattutto considerando che spesso la sorella minore della Ferragni è stata presa di mira dagli haters per una lunga serie di motivi, primo tra i quali la sua “discutibile” forma fisica. Fonte: Instagram @ValentinaFerragni – Grantennistoscana.itValentina infatti è sempre stata accusata di non avere un fisico adatto a fare la modella o l’indossatrice a causa ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la finelunga relazione romantica con Luca Vezil,finalmente svela il suo vero amore. Si tratta di una verità che i fan più affezionatibella influencer erano già arrivati a intuire ma, finalmente, c’è la conferma ufficiale da parte di. Si tratta di un “atto di coraggio” non da poco, soprattutto considerando che spesso la sorella minoreè stata presa di mira dagli haters per una lunga serie di motivi, primo tra i quali la sua “discutibile” forma fisica. Fonte: Instagram @– Grantennistoscana.itinfatti è sempre stata accusata di non avere un fisico adatto a fare la moo l’indossatrice a causa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bdgbabi : Voglio tutta la collezione di gioielli della valentina ferragni. Tanto tanto - libertfly : Valentina Ferragni Studio presenta la nuova collezione SS 2023 e lancia il nuovo orecchino RHEA - infoitestero : Valentina Ferragni a Los Angeles non solo per amore ma anche lavoro. Cosa ci faceva in America? - ProiezioniDB : Valentina Ferragni a Los Angeles non solo per amore ma anche lavoro. Cosa ci faceva in America? - Marcel_Bel89 : #ValentinaFerragni Studio presenta la nuova collezione SS 2023 e lancia il nuovo orecchino RHEA… -