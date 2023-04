Valanga in Val di Rhemes, trovati i corpi delle tre aspiranti guide alpine (Di venerdì 14 aprile 2023) I soccorritori hanno recuperato i cadaveri di 3 tre scialpinisti dispersi sotto una Valanga che il 13 aprile li ha travolti in Val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Sono le aspiranti guide alpine Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio. E Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher. C’è poi il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves (Aosta). Soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Foto Twitter @cnsas officialValanga, l’allarme del superstite I sanitari hanno trasportato le salme in elicottero all’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). A dare l’allarme, il 13 aprile, era stato il loro istruttore, Matteo Giglio di 49 anni, egli ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 aprile 2023) I soccorritori hanno recuperato i cadaveri di 3 tre scialpinisti dispersi sotto unache il 13 aprile li ha travolti in Val di, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Sono leLorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio. E Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher. C’è poi il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves (Aosta). Soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Foto Twitter @cnsas official, l’allarme del superstite I sanitari hanno trasportato le salme in elicottero all’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). A dare l’allarme, il 13 aprile, era stato il loro istruttore, Matteo Giglio di 49 anni, egli ...

