Valanga in val di Rhemes, recuperati i tre corpi delle guide disperse: a dare l'allarme il loro maestro (Di venerdì 14 aprile 2023) La Valanga in val di Rhemes, in Val d'Aosta, ha causato la morte di tre scialpinisti. I corpi sono stati recuperati e portati in elicottero all'aeroporto Corrado Gex di Saint - Christophe. Le vittime ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) Lain val di, in Val d'Aosta, ha causato la morte di tre scialpinisti. Isono statie portati in elicottero all'aeroporto Corrado Gex di Saint - Christophe. Le vittime ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta). Secondo quanto appreso, il res… - StampaAosta : Valanga in Val di Rhemes: recuperati i corpi dei 3 dispersi, portati in elicottero ad Aosta - ilpost : Tre scialpinisti sono morti in una valanga in Val di Rhemes, in Valle d’Aosta - Stralcididee : RT @AnsaValledAosta: Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre dispersi. Portati in elicottero all'aeroporto di Aosta #ANSA http… - localteamtv : Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi delle 3 vittime: l'arrivo dell'elicottero all'aeroporto di Aosta… -