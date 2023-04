Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta). Secondo quanto appreso, il res… - TgrRaiVdA : Salvo l'istruttore del corso, che è scampato alla slavina. Ancora si cercano i tre allievi dispersi @TgrRai… - askanews_ita : #valanga in #ValdiRhemes: trovati morti i tre allievi guide alpine dispersi - Luxgraph : Valanga in val di Rhemes, individuati e trovati morti i tre dispersi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Corriere : Valanga in val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre allievi del corso per guide alpine -

Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti rimasti giovedì scorso sotto unaindi Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d'Aosta. Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di ...AGI - Sono stati trovati stamattina i corpi dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti ieri pomeriggio da unasul monte Tsanteleina, indi Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente in Valle d'Aosta, era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarmeErano super - esperti, campioni, gente che è nata fra e per le montagne. Sono i tre scialpinisti ritrovati stamattina senza vita sepolti sotto unaindi Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. E non si può dire certo che fossero sprovveduti che pe rla prima volta si cimentavano con i fuori pista. La prima vittima è ...

Valanga in val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre dispersi sul Gran Paradiso TGCOM

Sono stati individuati i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Sono ancora sotto la neve e le speranze di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...