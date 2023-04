(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono statidei tre scialpinisti rimasti giovedì scorso sotto unain val di, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Si tratta di tre allievi del corso per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta). Secondo quanto appreso, il res… - TgrRaiVdA : Salvo l'istruttore del corso, che è scampato alla slavina. Ancora si cercano i tre allievi dispersi @TgrRai… - infoitinterno : Valle d’Aosta, recuperati i corpi delle tre guide alpine travolte da una valanga in val di Rhemes - infoitinterno : Valanga in val di Rhemes, individuati e trovati morti i tre dispersi- - serenel14278447 : Recuperati i corpi dei tre dispersi sotto la valanga -

Leggi Anche Aosta,travolge la cordata di un corso guide alpine: 3 dispersi Holzknecht, campione di scialpinismo Nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht in carriera ha ...9.23Valle Aosta: recuperati 3 corpi Concluse le operazioni di ricerca dei tre alpinisti travolti ieri dallaindi Rhemes, nel Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Recuperati i corpi. Gli alpinisti morti erano tutti esperti ed erano allievi del corso per diventare guide alpine regionali. Unico ...Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti rimasti giovedì scorso sotto unaindi Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d'Aosta. Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di ...

Valanga in val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre dispersi sul Gran Paradiso TGCOM

