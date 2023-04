Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi dei 3 dispersi (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli scialpinisti travolti ieri da una Valanga a circa 3000 metri di quota Individuati e recuperati i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una Valanga in Val di Rhemes, in Valle D’Aosta, travolti da una Valanga a circa 3000 metri di quota. Una quarta persona, una guida alpina, era riuscita a liberarsi e a dare l’allarme. I dispersi sono I corpi senza vita dei tre allievi di un corso delle Guide Alpine sono stati recuperati dal soccorso alpino e saranno portati ad Aosta per le operazioni di riconoscimento che saranno affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza. La Valanga si era staccata ieri pomeriggio nella zona di Tsanteleine, al confine con la Francia e le ricerche sospese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli scialpinisti travolti ieri da unaa circa 3000 metri di quota Individuati edei tre scialpinistida ieri sotto unain Val di, in Valle D’Aosta, travolti da unaa circa 3000 metri di quota. Una quarta persona, una guida alpina, era riuscita a liberarsi e a dare l’allarme. Isono Isenza vita dei tre allievi di un corso delle Guide Alpine sono statidal soccorso alpino e saranno portati ad Aosta per le operazioni di riconoscimento che saranno affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Lasi era staccata ieri pomeriggio nella zona di Tsanteleine, al confine con la Francia e le ricerche sospese ...

