Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi dei 3 dispersi (Di venerdì 14 aprile 2023) Individuati e recuperati i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una Valanga in Val di Rhemes, in Valle D'Aosta, travolti da una Valanga a circa 3000 metri di quota. Una quarta persona, ...

