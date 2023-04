Valanga in Val di Rhemes | recuperati corpi dei 3 dispersi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati trovati stamattina idei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti ieri pomeriggio da unasul monte Tsanteleina, in Val di, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente in Valle d'Aosta, era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarme. Le tre vittime sono Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Le salme sono state portate in elicottero all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). A dare l'allarme, ieri, il loro istruttore, Matteo Giglio, 49 anni, anche lui travolto ma scampato alla tragedia.

