Valanga in val di Rhemes, individuati i tre scialpinisti dispersi: buone le condizioni dell'unico superstite

Sono stati individuati i tre scialpinisti dispersi che ieri sono stati travolti da una Valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. I loro corpi sono ancora sotto la neve e le speranze di trovarli in vita sono praticamente nulle. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d'Aosta: Lorenzo Holzknecht, 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio; Sandro Dublanc, 44 anni, maestro di sci di Champorcher, vicino ad Aosta; Elia Meta, 37 anni, finanziere in servizio nella caserma di Entreves. Gli uomini del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza si sono recati in elicottero sul luogo dell'incidente. La massa di neve che ha travolto le tre aspiranti guide alpine si è staccata verso le 14 di ieri sotto la punta Goletta, ...

