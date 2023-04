Valanga in Val di Rhêmes, individuati i tre dispersi: nessuna speranza di trovarli vivi (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati individuati i tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una Valanga in val di Rhêmes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Sono ancora sotto la neve e le speranze di trovarli ancora in vita sono nulle. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza Già aspiranti guide qualificate, quindi professionisti a tutti gli effetti, erano impegnati nel “passaggio”, come viene definito il percorso per superare l’ultimo grado della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono statii tre scialpinistida ieri sotto unain val di, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Sono ancora sotto la neve e le speranze diancora in vita sono nulle. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza Già aspiranti guide qualificate, quindi professionisti a tutti gli effetti, erano impegnati nel “passaggio”, come viene definito il percorso per superare l’ultimo grado della ...

