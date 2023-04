Valanga il Valle d'Aosta, trovati i corpi dei tre dispersi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Sono stati trovati stamattina i corpi dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti ieri pomeriggio da una Valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente in Valle d'Aosta, era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarme Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Sono statistamattina idei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti ieri pomeriggio da unasul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente ind', era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarme

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta). Secondo quanto appreso, il res… - radio_tsn : In Valle D’Aosta, individuati i corpi degli allievi guide alpine travolti dalla valanga di ieri. Tra loro Lorenzo H… - infoitinterno : Valle d'Aosta, individuati i tre dispersi sotto la valanga - TassoOfficial : RT @FrancoScarsell2: Individuati i corpi senza vita,ma non recuperati dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhe… - sulsitodisimone : Valanga il Valle d'Aosta, trovati i corpi dei tre dispersi -