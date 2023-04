Usa, l’arresto show di Jack Teixera: la presunta talpa dei “Pentagon leaks” portata fuori di casa in pantaloncini e t-shirt – Video (Di venerdì 14 aprile 2023) Vestito in pantaloncini corti rossi e t-shirt verde militare e fatto avanzare all’indietro con le mani sulla nuca: così è stato arrestato Jack Teixeira, il 21enne aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts presunta talpa dei “Pentangon leaks“. Le immagini sono state diffuse inizialmente dalla Cnn e mostrano il 21enne consegnarsi fuori della sua casa in Massachusetts mentre alcuni agenti armati gli puntavano le armi contro protetti da un blindato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Vestito incorti rossi e t-verde militare e fatto avanzare all’indietro con le mani sulla nuca: così è stato arrestatoTeixeira, il 21enne aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusettsdei “Pentangon“. Le immagini sono state diffuse inizialmente dalla Cnn e mostrano il 21enne consegnarsidella suain Massachusetts mentre alcuni agenti armati gli puntavano le armi contro protetti da un blindato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

