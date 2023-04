Usa, esplosione in una fattoria del Texas: morte 18mila mucche (Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000 mucche sono morte in un’esplosione avvenuta in una fattoria del Texas, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas”, ha dichiarato il commissario statale per l’agricoltura Sid Miller. Usa, esplosione in una fattoria del Texas: cosa è successo “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”. Questa è la dichiarazione del commissario statale per l’agricoltura Sid Miller, in seguito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000sonoin un’avvenuta in unadel, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in unadi bestiame nella storia del”, ha dichiarato il commissario statale per l’agricoltura Sid Miller. Usa,in unadel: cosa è successo “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in unadi bestiame nella storia del; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”. Questa è la dichiarazione del commissario statale per l’agricoltura Sid Miller, in seguito ...

