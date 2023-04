Usa | arrestato il giovane che ha messo in crisi il Pentagono

(Di venerdì 14 aprile 2023) È stata arrestata la presunta "talpa" che hainilamericano divulgando documenti classificati di cui era in possesso. Si tratta di Jack Teixeira, un 21enne riservista nell'Air ...

L'Fbi ha arrestato Jack Teixeira, il 21enne aviatore della Guardia Nazionale del Massachusetts identificato come la talpa. Arrestato dall'Fbi il 21enne Jack Teixeira, accusato di essere la talpa. Perquisita la sua abitazione. Usa, arrestato il 'leaker': è Jack Teixeira, 21 anni, membro della Guardia nazionale del Massachussets. FBI e polizia militare hanno arrestato la talpa che ha pubblicato documenti top secret del Pentagono su Discord

Si chiama Jack Teixeira e giovedì 13 aprile è stato arrestato dall'Fbi, l'agenzia di intelligence. L'Fbi ha arrestato la presunta talpa dei Pentagon leaks: Jack Teixeira, un 21enne dell'intelligence della Guardia nazionale aerea del Massachusetts. In calzoncini corti e t-shirt è stato costretto a. L'Fbi ha arrestato la presunta talpa dei file top secret del Pentagono: Jack Teixeira, 21enne. Il Pentagono si è accorto il 6 aprile della fuga di documenti, dai quali si deduce che gli Usa hanno

Arrestato Jack Teixeira: è lui la presunta talpa che ha diffuso i documenti riservati Usa Il Fatto Quotidiano

Washington, 14 apr. È stata arrestata la presunta "talpa" che ha messo in crisi il Pentagono americano divulgando documenti. I primi temevano l'hackeraggio russo, i secondi ventilavano l'inganno Usa. E invece a soffiare i documenti. È stato effettuato un arresto in relazione a fughe