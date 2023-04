Usa, arrestata la presunta “talpa” della fuga di documenti dal Pentagono: è l’aviatore 21enne Jack Teixeira (Di venerdì 14 aprile 2023) Si chiama Jack Teixeira, nome in codice “OG”, il 21enne membro della Guardia Nazionale dell’aeronautica degli Stati Uniti arrestato ieri dall’Fbi perché sospettato di essere la “talpa” responsabile della fuga di documenti sensibili dal Dipartimento di Difesa Usa. La sua cattura, trasmessa in diretta televisiva sui canali ufficiali americani, è arrivata al termine di una settimana di indagini su quello che è stato uno dei maggiori “leak” della storia recente, sia per mole di informazioni riservate diffuse, sia per l’importanza dei file condivisi illecitamente, alcuni dei quali hanno messo in imbarazzo gli alleati della Casa Bianca. Teixeira è stato arrestato North Dighton, nello stato del Massachusetts: ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Si chiama, nome in codice “OG”, ilmembroGuardia Nazionale dell’aeronautica degli Stati Uniti arrestato ieri dall’Fbi perché sospettato di essere la “” responsabiledisensibili dal Dipartimento di Difesa Usa. La sua cattura, trasmessa in diretta televisiva sui canali ufficiali americani, è arrivata al termine di una settimana di indagini su quello che è stato uno dei maggiori “leak”storia recente, sia per mole di informazioni riservate diffuse, sia per l’importanza dei file condivisi illecitamente, alcuni dei quali hanno messo in imbarazzo gli alleatiCasa Bianca.è stato arrestato North Dighton, nello stato del Massachusetts: ...

