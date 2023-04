Uomini e Donne, un’iconica vincitrice del Grande Fratello su Armando Incarnato: “Dipendente dalle telecamere, io ci vedo sceneggiate” (Di venerdì 14 aprile 2023) Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, si è molto discusso del Cavaliere Armando Incarnato, ormai al centro di una bufera mediatica. Tutto è partito quando la Dama Aurora Tropea, recentemente tornata nel parterre del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, ha attaccato l’imprenditore napoletano. Secondo quanto riferito da Aurora, Armando avrebbe sostenuto un provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Sostenendo ciò, la Dama intendeva insinuare che il Cavaliere sarebbe interessato solo alla visibilità e non avrebbe alcun interesse nel perseguire il vero scopo del programma, ossia cercare l’amore. Dinanzi alle insinuazioni di Aurora, l’ex di Veronica Ursida ha minacciato di voler abbandonare la trasmissione, spiegando: Non mi va di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 aprile 2023) Durante le ultime registrazioni di, si è molto discusso del Cavaliere, ormai al centro di una bufera mediatica. Tutto è partito quando la Dama Aurora Tropea, recentemente tornata nel parterre del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, ha attaccato l’imprenditore napoletano. Secondo quanto riferito da Aurora,avrebbe sostenuto un provino per entrare nella Casa delVip. Sostenendo ciò, la Dama intendeva insinuare che il Cavaliere sarebbe interessato solo alla visibilità e non avrebbe alcun interesse nel perseguire il vero scopo del programma, ossia cercare l’amore. Dinanzi alle insinuazioni di Aurora, l’ex di Veronica Ursida ha minacciato di voler abbandonare la trasmissione, spiegando: Non mi va di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - g_sangiuliano : 1/2 Oggi al @MiC_Italia si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagn… - imluca_ : Parole dette male a uomini e donne noooOoOoooOooo - GianniWallace70 : RT @OrtigiaP: PER NON DIMENTICARE MAI QUELLO CHE CI HANNO FATTO..è la storia di una Donna pugliese, ma è anche la storia di migliaia di uom… -