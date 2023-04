Uomini e Donne spoiler 14 aprile: una coppia lascia il programma, Nicole va via? (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella puntata di venerdì 14 aprile di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione cominciata il giorno 13. In tale occasione, dunque, vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio una coppia, la quale annuncerà di voler abbandonare il programma. Spazio anche per il trono classico. Nicole continuerà ad essere presa di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella puntata di venerdì 14diassisteremo al prosieguo della registrazione cominciata il giorno 13. In tale occasione, dunque, vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio una, la quale annuncerà di voler abbandonare il. Spazio anche per il trono classico.continuerà ad essere presa di L'articolo proviene da KontroKultura.

