Uomini e Donne, Pamela Barretta e Veronica Ursida ancora all'attacco su Armando Incarnato: "Se sei così leale e trasparente perché non dici che…" (Di venerdì 14 aprile 2023) Negli ultimi giorni le puntate di Uomini e Donne hanno visto come protagonista indiscusso il cavaliere campano Armando Incarnato: quest'ultimo, accusato da Aurora Tropea di essere in trasmissione solo per visibilità e di aver fatto i provini per altri programmi quali il Gf Vip e L'Isola dei famosi, ha minacciato di andarsene nel caso in cui Maria De Filippi non avesse chiamato Alfonso Signorini, per dimostrare la sua buona fede. Dopo un confronto al centro studio con la padrona di casa e con Gianni Sperti, Armando ha deciso di rimanere, ma a patto che Maria faccia la telefonata a Signorini, una richiesta che è stata accettata dalla conduttrice. Sui social, però, sono stati tanti gli ex volti del programma a scagliarsi contro Incarnato per quanto accaduto nelle ultime due puntate di ...

