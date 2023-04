Uomini e Donne, Maria De Filippi fa infuriare il web: una scelta veramente non approvata (Di venerdì 14 aprile 2023) Uomini e Donne, le scelte di Maria De Filippi non piacciono più al web: ecco come hanno commentato la puntata di oggi Come di consueto dopo la fiction turca Terra Amara, è andato in onda il daiting show di Maria De Filippi. La conduttrice sono ormai anni che vede nascere amori nel suo programma, ma qualche volta non sono di certo mancati alcuni 'intoppi'. Spesso le persone si sono presi gioco della redazione e cercare persone che sono in cerca di rapporti veri e non di visibilità sembra essere diventato veramente difficilissimo. Eppure nonostante questi campanelli di allarme, per il trono classico hanno scelto un ragazzo che, oltre ad essere una vecchia conoscenza in quanto ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island, ha partecipato a diversi reality. Luca Daffé ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 14 aprile 2023), le scelte diDenon piacciono più al web: ecco come hanno commentato la puntata di oggi Come di consueto dopo la fiction turca Terra Amara, è andato in onda il daiting show diDe. La conduttrice sono ormai anni che vede nascere amori nel suo programma, ma qualche volta non sono di certo mancati alcuni 'intoppi'. Spesso le persone si sono presi gioco della redazione e cercare persone che sono in cerca di rapporti veri e non di visibilità sembra essere diventatodifficilissimo. Eppure nonostante questi campanelli di allarme, per il trono classico hanno scelto un ragazzo che, oltre ad essere una vecchia conoscenza in quanto ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island, ha partecipato a diversi reality. Luca Daffé ...

