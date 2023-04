Uomini e Donne Luca e Carmen, al web la corteggiatrice non piace «Ma quanti anni ha?» (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda venerdì 14 aprile, è andata in onda la prima esterna di Luca Daffrè e la nuova corteggiatrice Carmen; la nuova frequentazione del tronista non ha raccolto molti consensi da parte del pubblico, che ha incanalato tutta l’attenzione sull’età della ragazza. Leggi anche: Uomini e Donne, Luca e Alessandra scelta annunciata? Tutto... Leggi su donnapop (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella puntata di, in onda venerdì 14 aprile, è andata in onda la prima esterna diDaffrè e la nuova; la nuova frequentazione del tronista non ha raccolto molti consensi da parte del pubblico, che ha incanalato tutta l’attenzione sull’età della ragazza. Leggi anche:e Alessandra scelta annunciata? Tutto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - Coninews : Il grande judo in Qatar???? Si avvicinano i Campionati Mondiali, di scena a Doha dal 7 al 14 maggio.??? Sono 18 gli… - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: PER NON DIMENTICARE MAI QUELLO CHE CI HANNO FATTO..è la storia di una Donna pugliese, ma è anche la storia di migliaia di uom… - ___bookworm : Che piaga sti baby reveal di merda! Non bastano poi gli uomini che frignano perché non hanno il figlio maschio, pur… -