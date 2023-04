Uomini e Donne, in studio volano stracci: “Ti cercano solo per una notte” (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli iniziali battibecchi tra la tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua ben presto si sono tramutati in un’antipatia più profonda. Ormai non passa puntata senza che le due Donne arrivino a urlarsi sopra e addirittura sono quasi arrivate alle mani, con la Di Padua che si è alzata di scatto dal suo posto ed è andata minacciosa verso la rivale. Il motivo? Nicole Santinelli prima ha lasciato chiaramente intendere che Roberta sia una poco di buono, poi ha chiosato che gli Uomini “la cercano solo per una notte”. Anche Roberta ha insultato pesantemente la tronista, dandole della finta e della “freg*a moscia”, ma il pubblico ha applaudito maggiormente a Roberta, che come sempre ha fatto (e farà anche nelle prossime puntate, come ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli iniziali battibecchi tra la tronista diNicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua ben presto si sono tramutati in un’antipatia più profonda. Ormai non passa puntata senza che le duearrivino a urlarsi sopra e addirittura sono quasi arrivate alle mani, con la Di Padua che si è alzata di scatto dal suo posto ed è andata minacciosa verso la rivale. Il motivo? Nicole Santinelli prima ha lasciato chiaramente intendere che Roberta sia una poco di buono, poi ha chiosato che gli“laper una”. Anche Roberta ha insultato pesantemente la tronista, dandole della finta e della “freg*a moscia”, ma il pubblico ha applaudito maggiormente a Roberta, che come sempre ha fatto (e farà anche nelle prossime puntate, come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - g_sangiuliano : 1/2 Oggi al @MiC_Italia si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagn… - AlfBianchi : RT @OrtigiaP: PER NON DIMENTICARE MAI QUELLO CHE CI HANNO FATTO..è la storia di una Donna pugliese, ma è anche la storia di migliaia di uom… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Alfonso Signorini interviene su Armando: tutta la verità nelle anticipazioni delle prossime puntate… -