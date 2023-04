Uomini e donne, Gianni Sperti smaschera Nicole Santinelli: “Hai ingannato la redazione” (Di venerdì 14 aprile 2023) A quanto pare Nicole Santinelli, tronista di Uomini e donne l’ha fatta grossa, scatenando le ire di Gianni Sperti che non ha esitato a dirle quello che pensava, arrivando anche a suggerirle di lasciare la trasmissione. Ma che cos’è accaduto? Ebbene la giovane del trono classico avrebbe ricevuto un biglietto da un cavaliere durante un ballo, ma poi non ha informato la redazione di quello che era successo, così come invece prevede il regolamento. L’opinionista non è stato l’unico a scagliarsi contro di lei, con una conseguente discussione su quanto successo. Uomini e donne, Nicole si difende dalle accuse Nicole Santinelli viene accusata da Gianni Sperti ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023) A quanto pare, tronista dil’ha fatta grossa, scatenando le ire diche non ha esitato a dirle quello che pensava, arrivando anche a suggerirle di lasciare la trasmissione. Ma che cos’è accaduto? Ebbene la giovane del trono classico avrebbe ricevuto un biglietto da un cavaliere durante un ballo, ma poi non ha informato ladi quello che era successo, così come invece prevede il regolamento. L’opinionista non è stato l’unico a scagliarsi contro di lei, con una conseguente discussione su quanto successo.si difende dalle accuseviene accusata da...

