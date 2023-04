Uomini e Donne | ex dama fa tremare il programma | “Sgancerà una bomba”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 14 aprile 2023) In occasione della vicenda che aha visto coinvolto il cavaliere del trono over Armando Incarnato, che ha subito un vero e proprio “processo” (con tanto di assoluzione) dall’accusa di avere un manager e di prendere in giro la redazione, sono uscite allo scoperto diverse ex protagoniste deldi Maria De Filippi. Una per esempio è l’exromana Veronica Ursida, che in passato è uscita con Armando e che ha ribadito le accuse nei confronti dell’uomo, un’altra Barbara De Santi, che invece ha difeso Armando. Ma la testimonianza più forte è quella di Pamela Barretta, anche lei exdel trono over le cui dichiarazioni potrebbero decisamente faril. Pamela, infatti, ha parlato di una situazione di violenza da parte dell’Incarnato ...