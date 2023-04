Uomini e Donne, è crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, le cose tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembravano andare a gonfie vele ma gli ultimi indizi sui social media hanno fatto pensare che la coppia uscita dal trono over del programma di Maria De Filippi stia passando un periodo di crisi, anche se i due sembravano così innamorati soltanto fino a poche settimane fa. Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: gli indizi della crisi Le ultime storie di Instagram di Ida Platano hanno fatto preoccupare i sostenitori della coppia: “La verità è che quando un uomo ti desidera, quando ti vuole con se realmente, mette da parte tutto il mondo. Non esistono le ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo aver lasciato lo studio diinsieme, le cose tra Idasembravano andare a gonfie vele ma gli ultimi indizi sui social media hanno fatto pensare che la coppia uscita dal trono over del programma di Maria De Filippi stia passando un periodo di, anche se i due sembravano così innamorati soltanto fino a poche settimane fa., Ida: gli indizi dellaLe ultime storie di Instagram di Idahanno fatto preoccupare i sostenitori della coppia: “La verità è che quando un uomo ti desidera, quando ti vuole con se realmente, mette da parte tutto il mondo. Non esistono le ...

