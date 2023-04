Uomini e Donne: commenti a caldo (14/04/2023) (Di venerdì 14 aprile 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 14 aprile 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - g_sangiuliano : 1/2 Oggi al @MiC_Italia si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagn… - MariusKalander : RT @AforismiWilde: Non bisogna mai cercare di capire una donna. Le donne sono delle immagini; gli uomini sono dei problemi. Se vuoi sapere… - _pluviofila_ : RT @xsemprefamosa: Che poi possiamo parlare di come vi siete fissati che i ballerini di danza classica uomini siano più bravi delle donne s… -