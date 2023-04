Uomini e Donne, Alessia Spagnulo dopo essere stata eliminata da Luca Daffrè: “Persona molto costruita, ecco chi sceglierà” (Di venerdì 14 aprile 2023) Ha destato stupore la decisione di Luca Daffré di eliminare Alessia Spagnulo, la corteggiatrice 27enne già mamma della piccola Chloe che aveva iniziato a conoscere ancor prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. Sembrerebbe infatti che l’agente dell’ex aspirante Miss Italia abbia contattato l’agente di Luca, gesto che non è affatto piaciuto al tronista. dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi, Alessia Spagnulo ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine. Sulle pagine del portale la donna si è espressa in merito all’ex naufrago della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi: Le sue esterne mi sembrano tutte uguali. Le parole sempre le stesse. Come se stesse recitando un copione. Non è sincero. (…) Lui è una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 aprile 2023) Ha destato stupore la decisione diDaffré di eliminare, la corteggiatrice 27enne già mamma della piccola Chloe che aveva iniziato a conoscere ancor prima della sua partecipazione a. Sembrerebbe infatti che l’agente dell’ex aspirante Miss Italia abbia contattato l’agente di, gesto che non è affatto piaciuto al tronista.aver lasciato il dating show di Maria De Filippi,ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine. Sulle pagine del portale la donna si è espressa in merito all’ex naufrago della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi: Le sue esterne mi sembrano tutte uguali. Le parole sempre le stesse. Come se stesse recitando un copione. Non è sincero. (…) Lui è una ...

