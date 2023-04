Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza finisce in ospedale: ecco cos’è successo al compagno di Ida Platano (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza si è assentato per diverse ore dai social network, facendo allarmare i suoi seguaci. La preoccupazione dei followers è scoppiata a seguito dell’ultima foto pubblicata dal fidanzato di Ida Platano sulle sue Instagram stories. Alessandro, infatti, aveva condiviso uno scatto in cui si trovava in ospedale con una flebo, scrivendo: Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto. Dopodiché, non ha più aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e, sopratutto, sul motivo che lo aveva spinto a recarsi in ospedale. Dopo diverse ore, gli utenti hanno iniziato ad allarmarsi, rivolgendosi perfino alla fidanzata in cerca di risposte, ma nulla. Silenzio totale. Solo questa mattina, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri, l’ex Cavaliere disi è assentato per diverse ore dai social network, facendo allarmare i suoi seguaci. La preoccupazione dei followers è scoppiata a seguito dell’ultima foto pubblicata dal fidanzato di Idasulle sue Instagram stories., infatti, aveva condiviso uno scatto in cui si trovava incon una flebo, scrivendo: Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto. Dopodiché, non ha più aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e, sopratutto, sul motivo che lo aveva spinto a recarsi in. Dopo diverse ore, gli utenti hanno iniziato ad allarmarsi, rivolgendosi perfino alla fidanzata in cerca di risposte, ma nulla. Silenzio totale. Solo questa mattina, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - fratotolo2 : Minare il ruolo della donna, come espressione della femminilità e della connessa maternità, utilizzando le armi deg… - g_sangiuliano : 1/2 Oggi al @MiC_Italia si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagn… - MaryamSenada : RT @liliaragnar: Buon pranzo anime belle!?? Visto che oggi è l'ultimo giorno in cui fare sondaggi, ed io praticamente non ne ho mai fatti,… - walterlello : @pangytol @elidacomasio dell’infanzia.. Ma cosa vi hanno fatto di così male i bambini che creano così fastidiosi pr… -