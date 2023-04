Università: al test Medicina Cattolica Roma oltre 7.000 per 360 posti (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Aspiranti medici in fila dal primo mattino alla Fiera Roma: sono ben 7.253 gli iscritti, quest'anno, al concorso di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università Cattolica di Roma - di cui 5.148 femmine e 2.105 maschi - così suddivisi: 7.026 per Medicina e chirurgia, 227 per Odontoiatria e protesi dentaria provenienti da tutte le regioni d'Italia, in primis da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. I posti a concorso – riporta una nota - sono 360 per Medicina e chirurgia e 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria: in base alle domande di ammissione dunque per Medicina e chirurgia si stima circa 1 ammesso ogni ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023), 14 apr. (Adnkronos Salute) - Aspiranti medici in fila dal primo mattino alla Fiera: sono ben 7.253 gli iscritti, quest'anno, al concorso di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico ine chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'di- di cui 5.148 femmine e 2.105 maschi - così suddivisi: 7.026 pere chirurgia, 227 per Odontoiatria e protesi dentaria provenienti da tutte le regioni d'Italia, in primis da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Ia concorso – riporta una nota - sono 360 pere chirurgia e 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria: in base alle domande di ammissione dunque pere chirurgia si stima circa 1 ammesso ogni ...

Test di Medicina, al via le prove alla Cattolica: 7.253 candidati per 360 posti I risultati Gli esiti del test " conclude la nota - saranno resi noti a partire dal 19 aprile nel sito internet del Campus di Roma dell'Università Cattolica mediante pubblicazione delle graduatorie ... Bernini: dal prossimo anno per Medicina apertura posti al 30% "La Commissione - ha spiegato il ministro a margine dell'incontro all'Università del Molise con i ... "I nuovi test d'accesso alle facoltà di Medicina hanno portato a un aumento degli iscritti. Noi ... Trasporto organi con drone, presentato il primo volo sperimentale ... l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università degli ... I test Il progetto proseguirà con ulteriori test che saranno effettuati sia sul drone che sulla ... I risultati Gli esiti del" conclude la nota - saranno resi noti a partire dal 19 aprile nel sito internet del Campus di Roma dell'Cattolica mediante pubblicazione delle graduatorie ..."La Commissione - ha spiegato il ministro a margine dell'incontro all'del Molise con i ... "I nuovid'accesso alle facoltà di Medicina hanno portato a un aumento degli iscritti. Noi ...... l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il Politecnico di Torino, l'degli ... IIl progetto proseguirà con ulterioriche saranno effettuati sia sul drone che sulla ... Università: Al via i test per l'accesso a Medicina, 80mila gli iscritti Agenzia ANSA