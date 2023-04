United Rugby Championship 2023 | un ottimo Benetton Treviso sconfitto 43-33 dagli Sharks

(Di venerdì 14 aprile 2023) Diciassettesima giornata per lo: nonostante una buonissima performance, arriva la nona sconfitta per il. La franchigia tricolore viene sconfitta per 43-33. Partenza a razzo per la squadra italiana: due mete per Negri e Brex e 14-0 dopo 7?. Si svegliano gliche pareggiano il risultato: due mete per i padroni di casa e 14-14 all’intervallo. Nella ripresa arrivano altre tre mete per la banda tricolore, ma gliguidati da Mapimpi sono devastanti e irraggiungibili.43-33: 15 Boeta Chamberlain, 14 Werner Kok, 13 Lukhanyo Am, 12 Ben Tapuai, 11 Makazole ...

Domani (Sabato 15 aprile) alle ore 13:00, le Zebre scenderanno in campo all'Emirates Airline Park nella prima sfida dell'evento valevole per il 17° turno di VodacomChampionship. Le Zebre, atterrate in Sudafrica con 30 giocatori, alloggeranno al residence Montecasino di Johannesburg per tutta la durata della loro permanenza nella Rainbow Nation. Il ...Si tratta del Round 17 delloChampionship, il penultimo turno di campionato. Si scontrano i biancoverdi, noni in classifica con 40 punti, e gli uomini della franchigia di Durban, ottavi ...Si tratta del Round 17 delloChampionship, il penultimo turno di campionato. Si scontrano i biancoverdi, noni in classifica con 40 punti, e gli uomini della franchigia di Durban, ottavi ...

Diciassettesima giornata per lo United Rugby Championship 2023: nonostante una buonissima performance, arriva la nona sconfitta per il Benetton Treviso. La franchigia tricolore viene sconfitta per ...