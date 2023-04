Uniswap lancia ufficialmente il suo Wallet Mobile su iOS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... geronimoemili : Uniswap lancia il suo nuovo wallet cripto - fintechIT : RT @geronimoemili: Uniswap lancia il suo nuovo wallet cripto - geronimoemili : Uniswap lancia il suo nuovo wallet cripto - fisco24_info : Uniswap lancia il suo nuovo wallet cripto: (Adnkronos) - Uniswap, operatore tra i più attivi del settore fintech, h… - glooit : Uniswap lancia un mobile wallet per iOS in alcuni Paesi selezionati leggi su Gloo -

, operatore tra i più attivi del settore fintech, ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo wallet cripto. La piattaforma, che consentirà agli utenti di connettersi su Mainnet e L2 e ...Al momento, il crypto wallet firmatoche consente l'accesso alla DeFi, supporta le reti di Ethereum, Polygon, Arbitrum e Optimism ed è scaricabile presso l'App Store di iOS. Oltre a ...un mobile wallet per iOS in alcuni Paesi selezionati In passato, l'exchange decentralizzato aveva dichiarato che Apple non consentiva l'inserimento dell'applicazione nell'App Store ...

Uniswap lancia il suo nuovo wallet cripto Adnkronos

(Adnkronos) - Uniswap, operatore tra i più attivi del settore fintech, ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo wallet cripto. La piattaforma, che consentirà agli utenti di connettersi su Ma ...Secondo un annuncio della società pubblicato il 13 Aprile, l'exchange decentralizzato Uniswap ha lanciato un wallet mobile con supporto integrato per il DEX. L'applicazione è disponibile per i ...