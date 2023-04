Unisa | dipartimento Scienze Giuridiche | lunedì 17 aprile giornata di studi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _avatarkorraa_ : altro luogo carinissimo ad Unisa, ovviamente non dove sta informatica, menomale che siamo dipartimento di eccellenza - WineBizUniSa : Giornata 4 (finale) del Vinitaly 2023 (@VinitalyTasting) - Oltre ai Corsi di Wine Business, nostro focus, anche il… - WineBizUniSa : Giornata N. 3 del Vinitaly 2023 (@VinitalyTasting) - Impegnatissimi come nelle altre giornate a divulgare notizie e… -

Il prof. Giovanni Sciancalepore , Direttore deldi Scienze Giuridiche all'Università degli Studi di Salerno -- è uno dei relatori del Congresso internazionale di Diritto Comparato e Costituzionale che si terrà a Cuba (Università ...In questo percorso di apertura internazionale dei nostri docenti, si inserisce, ad esempio, anche la partecipazione di alcuni professori universitari del nostroal Convegno annuale ASLI, ...Nella giornata di domani è previsto un incontro organizzato per il corso di laurea in Economia e Management -Disa MIS dell' Università degli Studi di Salerno (). Domani, lunedì 27 marzo alle ore 16.00 in Aula A sarà ospite il dott. Nicola Migliardi - Chief Operations Officer - Music della ...

SALERNO. “Studio di fattibilità di un impianto per il trattamento dei rifiuti tessili in Campania”: è questo il titolo della tesi con cui la 25enne Antonietta Anna Pergolese ha conseguito la laurea in ...SIENA. Il fenomeno della discriminazione dovuta all’accento, straniero, regionale o locale, è presente nella vita di tutti i giorni. Per indagare la ...