Un'economia mondiale frammentata è un pericolo per la sicurezza, dice il capo del Fmi (Di venerdì 14 aprile 2023) «La frammentazione dell'economia globale in blocchi rivali rischia di provocare una nuova Guerra Fredda». A dirlo è Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, che si definisce preoccupata da quel che sta accadendo all'economia mondiale, travolta da eventi dannosi concatenati: la pandemia da Covid, la guerra in Ucraina, i problemi delle catene di approvvigionamento di molti beni fondamentali per il commercio. «Tutto questo ha provocato una frammentazione potenzialmente molto pericolosa». È possibile, secondo Georgieva, che parte i problemi attuali siano stati acuiti dal gruppo del G7, i principali Paesi industrializzati, che stanno riorganizzando le loro filiere di produzione provando a ridurre la dipendenza dalla Cina, considerato un partner non affidabile (soprattutto per motivi politici e di valori), costruendo ...

