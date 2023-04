Una stangata da 20 miliardi: i falchi Ue preparano il ritorno del rigore (Di venerdì 14 aprile 2023) La proposta tedesca sul patto di stabilità chiede un taglio del debito paragonabile al Pil. Per l'Italia si rischia una stangata da 19-20 miliardi di euro l'anno. E torna l'asse tra Berlino e l'Olanda Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) La proposta tedesca sul patto di stabilità chiede un taglio del debito paragonabile al Pil. Per l'Italia si rischia unada 19-20di euro l'anno. E torna l'asse tra Berlino e l'Olanda

