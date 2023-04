Una proposta di legge cerca di frenare gli affidi «facili» di minori in Emilia (Di venerdì 14 aprile 2023) La Regione Emilia Romagna sa perfettamente quanto ha speso, tra 2016 e 2020, per i circa 1.200 minori che ogni anno in media vengono affidati ai suoi servizi sociali, cioè 49 milioni di euro. Gli uffici regionali sanno anche quanto è stato speso per gli oltre 1.500 minori annualmente sottratti alle famiglie d’origine e internati in una comunità, e cioè altri 317 milioni. Malgrado la legge lo preveda, invece, la Regione non ha la più pallida idea di quanto investe per sostenere le famiglie in difficoltà. Partono da questi dati incoerenti un’interpellanza e una proposta di legge regionale appena depositata dai due consiglieri della Lega, Matteo Rancan e Michele Facci. La norma s’intitola «Allontanamento zero, interventi a sostegno della genitorialità e per la prevenzione degli ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) La RegioneRomagna sa perfettamente quanto ha speso, tra 2016 e 2020, per i circa 1.200che ogni anno in media vengono affidati ai suoi servizi sociali, cioè 49 milioni di euro. Gli uffici regionali sanno anche quanto è stato speso per gli oltre 1.500annualmente sottratti alle famiglie d’origine e internati in una comunità, e cioè altri 317 milioni. Malgrado lalo preveda, invece, la Regione non ha la più pallida idea di quanto investe per sostenere le famiglie in difficoltà. Partono da questi dati incoerenti un’interpellanza e unadiregionale appena depositata dai due consiglieri della Lega, Matteo Rancan e Michele Facci. La norma s’intitola «Allontanamento zero, interventi a sostegno della genitorialità e per la prevenzione degli ...

