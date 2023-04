"Una minch*** di niente!": clamoroso, Fiorello sfotte l'ad Rai Fuortes (Di venerdì 14 aprile 2023) Un altro strepitoso momento di televisione a Viva Rai 2, il programma-cult di Fiorello in onda all'alba sul secondo canale. Nei giorni delle nomine delle società pubbliche, ecco che Fiorello tira in ballo proprio l'ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes. Alla vigilia, Fiorello aveva proposto al manager la direzione di "Teleminkia", nuova tv ovviamente di pura fantasia da lui creata in una sorta di controprogrammazione all'emittente di Stato. E, incredibile ma vero, Fuortes ha raccolto la provocazione, rispondendo alla battuta. Oggi, venerdì 14 aprile, l'Ad ha inviato un video a Viva Rai 2 le quale afferma: "Caro Fiore, sto ricevendo moltissime offerte prestigiose, ma certo AD di Teleminkia le batte tutte! Quindi ... affare fatto! Accetto! Mandami il contratto e lo firmo oggi stesso. Buona ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Un altro strepitoso momento di televisione a Viva Rai 2, il programma-cult diin onda all'alba sul secondo canale. Nei giorni delle nomine delle società pubbliche, ecco chetira in ballo proprio l'ad di Viale Mazzini, Carlo. Alla vigilia,aveva proposto al manager la direzione di "Teleminkia", nuova tv ovviamente di pura fantasia da lui creata in una sorta di controprogrammazione all'emittente di Stato. E, incredibile ma vero,ha raccolto la provocazione, rispondendo alla battuta. Oggi, venerdì 14 aprile, l'Ad ha inviato un video a Viva Rai 2 le quale afferma: "Caro Fiore, sto ricevendo moltissime offerte prestigiose, ma certo AD di Teleminkia le batte tutte! Quindi ... affare fatto! Accetto! Mandami il contratto e lo firmo oggi stesso. Buona ...

