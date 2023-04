Una Lazio da sballo. Spezia battuto 3-0 (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Quarta vittoria consecutiva in campionato per una Lazio sempre più convincente, che batte a domicilio lo Spezia nella 30esima giornata di Serie A. Al Picco finisce 3-0, grazie al calcio di rigore di Immobile nella prima frazione e ai sigilli di Felipe Anderson e Marcos Antonio nel corso della ripresa. La squadra di Maurizio Sarri consolida così la seconda piazza in classifica, portandosi momentaneamente a -13 dal Napoli capolista e a +8 sulla Roma terza, mentre i ragazzi di Leonardo Semplici tornano a perdere dopo due pareggi di fila con il rischio di scivolare ancor più pericolosamente nelle zone più delicate (+4 sul Verona terzultimo e con una gara da giocare). L'avvio di gara è tutto di marca bianconera, con due clamorose occasioni da gol nell'arco di una dozzina di minuti dal fischio d'inizio: dopo neanche due giri di lancette, Bourabia ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Quarta vittoria consecutiva in campionato per unasempre più convincente, che batte a domicilio lonella 30esima giornata di Serie A. Al Picco finisce 3-0, grazie al calcio di rigore di Immobile nella prima frazione e ai sigilli di Felipe Anderson e Marcos Antonio nel corso della ripresa. La squadra di Maurizio Sarri consolida così la seconda piazza in classifica, portandosi momentaneamente a -13 dal Napoli capolista e a +8 sulla Roma terza, mentre i ragazzi di Leonardo Semplici tornano a perdere dopo due pareggi di fila con il rischio di scivolare ancor più pericolosamente nelle zone più delicate (+4 sul Verona terzultimo e con una gara da giocare). L'avvio di gara è tutto di marca bianconera, con due clamorose occasioni da gol nell'arco di una dozzina di minuti dal fischio d'inizio: dopo neanche due giri di lancette, Bourabia ...

