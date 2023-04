Un ritorno di Massimo Giletti in Rai? Salvatore Baiardo: «Non credo, magari si apre un canale YouTube» – Il video (Di venerdì 14 aprile 2023) «Non so se Massimo Giletti riuscirà a firmare un contratto in Rai. Mi auguro che ci riesca perché è una persona che sa fare il suo lavoro, però nutro dei forti dubbi». Salvatore Baiardo – l’ex gelataio molto vicino ai fratelli Graviano – torna a parlare della recente sospensione di Non è l’arena e lo fa con una nuova diretta sul suo canale TikTok. Ieri il programma di Giletti su La7 è stato sospeso dall’editore Urbano Cairo, che però non ne ha spiegato i motivi. Una delle ipotesi è che il conduttore abbia pagato in nero Baiardo in cambio di alcune sue rivelazioni a Non è l’arena. Fu proprio l’ex gelataio infatti a profetizzare l’arresto di Matteo Messina Denaro e a rivelare che era molto malato. «L’unica cosa per cui mi dispiace della sospensione di ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «Non so seriuscirà a firmare un contratto in. Mi auguro che ci riesca perché è una persona che sa fare il suo lavoro, però nutro dei forti dubbi».– l’ex gelataio molto vicino ai fratelli Graviano – torna a parlare della recente sospensione di Non è l’arena e lo fa con una nuova diretta sul suoTikTok. Ieri il programma disu La7 è stato sospeso dall’editore Urbano Cairo, che però non ne ha spiegato i motivi. Una delle ipotesi è che il conduttore abbia pagato in neroin cambio di alcune sue rivelazioni a Non è l’arena. Fu proprio l’ex gelataio infatti a profetizzare l’arresto di Matteo Messina Denaro e a rivelare che era molto malato. «L’unica cosa per cui mi dispiace della sospensione di ...

