Un posto al sole, anticipazioni 14 aprile: Marina metterà Roberto davanti a una scelta difficile (Di venerdì 14 aprile 2023) Stasera 14 aprile 2023 su Rai Tre verrà trasmessa una nuova puntata della seguitissima soap Un posto al sole. Lo sceneggiato ambientato a Napoli, ogni settimana, continua a registrare ascolti stellari. Il nuovo appuntamento vedrà i riflettori focalizzati principalmente su Marina. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Un posto al sole, anticipazioni 14 aprile Nella puntata che andrà in onda questa sera, venerdì 14 aprile 2023, di Un posto al sole, i telespettatori di Rei Tre vedranno l'attenzione focalizzarsi su Marina. La donna riceverà una piacevole sorpresa da parte di Arnoux. Roberto, dal canto suo, sarà chiamato a prendere una decisione piuttosto ...

