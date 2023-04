“Un incarico per lei”. Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci nelle nomine del governo (Di venerdì 14 aprile 2023) Una notizia straordinaria ha riguardato in queste ore Angelica Krystle Donati, una figlia vip che ha ottenuto un incarico prestigioso, grazie anche al governo Meloni. Lei ha una carriera straordinaria alle spalle, ma anche il presente e il futuro sono e saranno gloriosi. Tutto si è scoperto nelle scorse ore, quando è stato fatto un annuncio molto rilevante sulla sua sfera lavorativa. La giovane è una famosa imprenditrice, che è stata promossa in un ruolo sicuramente impegnativo, che le causerà un certo stress. Ma sarà anche un grande onore. Angelica Krystle Donati, figlia vip di una nota conduttrice televisiva, Milly Carlucci, è entrata a far parte del Cda di Terna, che è la società che si dedica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Una notizia straordinaria ha riguardato in queste oreKrystle, unavip che ha ottenuto unprestigioso, grazie anche alMeloni. Lei ha una carriera straordinaria alle spalle, ma anche il presente e il futuro sono e saranno gloriosi. Tutto si è scopertoscorse ore, quando è stato fatto un annuncio molto rilevante sulla sua sfera lavorativa. La giovane è una famosa imprenditrice, che è stata promossa in un ruolo sicuramente impegnativo, che le causerà un certo stress. Ma sarà anche un grande onore.Krystlevip di una nota conduttrice televisiva,, è entrata a far parte del Cda di Terna, che è la società che si dedica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Questa mattina mi ha chiamato Elly Schlein per propormi di guidare uno dei Dipartimenti del Partito Democratico, qu… - CarloCalenda : Complimenti a @matteorenzi per il nuovo prestigioso incarico. Il @ilriformista è un giornale che ha fatto tante bat… - stanzaselvaggia : Chissà se il suo amico Bin Salman si è congratulato con Matteo Renzi per il suo nuovo incarico, lui che ama così ta… - marco_sferini : RT @direzioneprc: Grazie a Renzi ci ritroviamo La Russa presidente del Senato. Grazie Calenda per la tardiva confessione ?? Firma la petizi… - federicovf69 : RT @m_spagna: Immaginate che un parlamentare @Mov5Stelle sia condannato per aver rubato soldi pubblici. Continuate a immaginare che il parl… -