Un bergamasco campione di Francia sugli sci | l’impresa del 18enne Lio Baraldi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il più giovanenazionale francese di sempre ha nelle vene sangue. Inin tema di sci non si parla d’altro: il nome sulla bocca di tutti è quello di Lio, classe 2004, che domenica 9 aprile a sorpresa si è laureato vincitore negli assoluti di slalom gigante. Lo sport ce l’ha nel suo dna, che è orobico: suo zio (fratello del nonno paterno) è Gianfranco, ex assessore del comune di Bergamo, ma soprattutto mezzofondista che negli anni ’50 dominò i campionati nazionali sui 1500 e800 piani, arrivando a partecipare alle olimpiadi di Melbourne del 1956 e di Roma del 1960. Championnats de France de géant à Val Thorens : l'émotion de Liosurprenant champion de France ! pic.twitter.com/fagPQ79RkQ — Ski Chrono (@Ski Chrono) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaPanizza : Ciao Acqua, Grande Campione diventato collega di Marketing. Terrò caro tutto quanto mi hai dato: il rispetto, la r… - marioma00248521 : MORTO A 48 ANNI L’EX CAMPIONE DI MOUNTAIN BIKE BERGAMASCO DARIO ACQUAROLI DURANTE UN’ESCURSIONE. - Piergiulio58 : Morto a 48 anni Dario Acquaroli, ex campione del mondo di mountain bike. Malore o incidente per il bergamasco, che… -

IlYumin Abbadini con il totale di 82.164 (CL 13.766 " CM 14.100 " AN 13.266 " VO 13.566 ...assoluto a Napoli nel 2022, Yumin " che in cinese significa "veloce e intelligente" " ...Un elenco iscritti con 122 tra i maggiori protagonisti del TIVM ad iniziare dalItaliano ... In Racing Start si annuncia la sfida tra ilsenza tempo Mario Tacchini su MINI e Paolo ...Ilha nel repertorio il Mikulak, Thomas con due maniglie fra le braccia, Keikha 1, ... Ilitaliano assoluto con 14.266 (D. 5.7 - E. 8.566) avrà fatto battere il cuore al suo tecnico, ...

L'Atalanta ha voluto ricordare un suo ex campione nell'anniversario della sua scomparsa. In modo commosso e portandolo sempre nel cuore.E’ arrivato puntuale come puntuali sono le tante novità presenti il giorno dei test pre-stagionali della Porsche Carrera Cup Italia, che come lo scorso anno per la prima “sgambata” collettiva si è dat ...