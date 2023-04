Ultras Napoli allo stadio, novità in vista della gara di domani: è arrivata la regolare richiesta (Di venerdì 14 aprile 2023) Napoli in campo domani nella sfida contro l’Hellas Verona, gara che precede il match di ritorno di Champions League contro il Milan. Entrambe le sfide in programma in casa Napoli si disputeranno al Maradona e c’è tanta curiosità di sapere cosa succederà sugli spalti, specialmente nelle curve. Dopo la sfuriata in conferenza da parte di Spalletti, adesso il pallino passa agli Ultras azzurri che sono stati chiamati al grande tifo del Maradona in vista di una gara delicatissima contro i rossoneri. Tamburi, bandiere e striscioni allo stadio Dell’argomento delicato in casa Napoli ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che prova a fare chiarezza aprendo alla possibile soluzione che verrà ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023)in camponella sfida contro l’Hellas Verona,che precede il match di ritorno di Champions League contro il Milan. Entrambe le sfide in programma in casasi disputeranno al Maradona e c’è tanta curiosità di sapere cosa succederà sugli spalti, specialmente nelle curve. Dopo la sfuriata in conferenza da parte di Spalletti, adesso il pallino passa agliazzurri che sono stati chiamati al grande tifo del Maradona indi unadelicatissima contro i rossoneri. Tamburi, bandiere e striscioniDell’argomento delicato in casane ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che prova a fare chiarezza aprendo alla possibile soluzione che verrà ...

