Ultrà Feyenoord, allertati gli alberghi: si teme l'arrivo nonostante il divieto (Di venerdì 14 aprile 2023) Feyenoord - Roma è appena andata in archivio, senza particolari problemi all'esterno dello stadio anche perché i tifosi della Roma hanno rispetto l'ordinanza di divieto trasferta imposto dalle ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023)- Roma è appena andata in archivio, senza particolari problemi all'esterno dello stadio anche perché i tifosi della Roma hanno rispetto l'ordinanza ditrasferta imposto dalle ...

Ultrà Feyenoord, allertati gli alberghi: si teme l'arrivo nonostante il divieto L'associazione ha ricevuto input precisi dalla Digos che teme l'arrivo di parecchi ultrà del Feyenoord come avvenuto un mese fa a Napoli con quelli dell'Eintracht Francoforte. Allerta massima e ... Roma - Feyenoord, comunicazione agli hotel: 'Alta probabilità di ultrà olandesi' L'associazione ha ricevuto input precisi dalla Digos che teme l'arrivo di parecchi ultrà del Feyenoord come avvenuto un mese fa a Napoli con quelli dell'Eintracht Francoforte . Allerta massima e ...